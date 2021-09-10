Русакович: встреча президентов подтвердила приоритетность строительства СГ и для Беларуси, и для России

10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Состоявшаяся накануне в Москве встреча президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина подтвердила приоритетность союзного строительства и для Беларуси, и для России. Такое мнение высказал во время видеомоста Москва - Минск заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчерашняя встреча (президентов. - Прим. БЕЛТА) подтвердила приоритетность союзного строительства и для Беларуси, и для России", - сказал Андрей Русакович. Принятые по ее итогам решения он по значимости поставил в один ряд с подписанием Договора о создании Союзного государства. "Важность стратегического союза с Россией для Беларуси подтверждена временем, это четко осознает население Беларуси: уровень общественной поддержки позволяет нам очень активно двигаться дальше", - отметил парламентарий.

Андрей Русакович отметил: подписание 28 союзных программ - это лишь начало важного процесса. "Предстоит в дальнейшем достаточно большая работа и экспертам, и всем органам власти, - указал он. - И дело заключается не только в том, что мы должны сформировать единые политики в тех или иных сферах экономики или гармонизировать законодательство в ряде отраслей. Дело в том, что мы должны предложить новые стратегии развития, которые выведут наши страны и Союзное государство в целом на новый уровень, на котором будет обеспечено новое качество жизни".-0-