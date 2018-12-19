Сайдик: число гражданских жертв в зоне конфликта в Донбассе с начала года сократилось вдвое

19 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. С начала 2018 года (по 17 декабря) число гражданских жертв в зоне конфликта в Донбассе сократилось вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, подводя итоги уходящего года, передает корреспондент БЕЛТА.
Число раненых сократилось на 52% и достигло самого низкого уровня с начала конфликта. Мартин Сайдик уточнил, что речь идет о 43 убитых и 182 раненых.
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