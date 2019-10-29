29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик назвал разведение сил в Золотом большим шагом вперед. Об этом он заявил сегодня в Минске по итогам очередного раунда переговоров ТКГ, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре внимания ТКГ была общая ситуация по безопасности в зоне конфликта. Сегодня возобновлено разведение сил и средств в Золотом и продолжены переговоры об аналогичных действиях в Петровском. "Стороны сегодня сделали большой шаг вперед", - подчеркнул Мартин Сайдик.

Спецпредставитель с удовлетворением отметил и существенный прогресс по восстановлению моста в Станице Луганской.

Вместе с тем дипломат посетовал, что, как и в прошлый раз, не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. "Число нарушений хотя и остается ниже, чем до начала перемирия, но продолжает колебаться", - констатировал Мартин Сайдик. Он в очередной раз призвал стороны, "осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия".

Экономическая подгруппа ТКГ при участии большой группы экспертов сегодня обсуждала вопросы водоснабжения. Стороны пришли к согласию о возможности начала международного аудита компании "Вода Донбасса". Соответствующий тендер будет объявлен Международным комитетом Красного Креста.

Гуманитарная рабочая группа ТКГ продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми в связи с конфликтом. По словам Мартина Сайдика, идет очень серьезная работа, готовится большой обмен.

Участники политической рабочей группы сегодня обсуждали вопросы, связанные с реализацией формулы Штайнмайера.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 12 ноября-0-