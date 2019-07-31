Сайдик отмечает результативность бессрочного перемирия в зоне конфликта в Украине

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перемирие, согласованное на предыдущем заседании трехсторонней контактной группы, принесло значительные результаты, заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

"За это время не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы вследствие обстрелов. Число нарушений перемирия существенно сократилось", - сказал он. В этой связи Мартин Сайдик приветствовал усилия сторон, направленные на обеспечение режима прекращения огня. Он настоятельно призвал стороны продолжать его соблюдение в полной мере.

Как сообщалось, на заседании 17 июля стороны конфликта в Украине согласовали бессрочное прекращение огня с 21 июля. В тексте заявления ТКГ подчеркивается важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня. Также отмечается важность эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушения режима прекращения огня и уведомления о них СММ ОБСЕ. Стороны подчеркивают и важность отказа от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, неприменения любого вида огня, включая снайперский. Отмечается недопустимость размещения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

Следующая встреча ТКГ в Минске состоится после небольшого летнего перерыва - 21 августа.-0-