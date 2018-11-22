22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик приветствовал назначение Евгения Марчука руководителем украинской делегации на переговорах, передает корреспондент БЕЛТА.
Спецпредставитель от имени ТКГ и от себя лично поздравил Евгения Марчука с назначением руководителем делегации в контактной группе. Он обладает огромным профессиональным и жизненным опытом, ранее был руководителем украинской делегации в рабочей группе по безопасности, сказал Мартин Сайдик.
"Прекрасно знает нашу работу, что, конечно, поможет в его новом качестве", - добавил спецпредставитель.-0-
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