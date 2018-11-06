Сайдик рассчитывает на дальнейшую поддержку Минска переговоров по ситуации в Украине

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны Минска. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания ТКГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы приветствуем поддержку Беларуси, которую получаем все эти годы. Это уникальное гостеприимство. Я очень надеюсь, что Беларусь продолжит именно эту теплую поддержку", - сказал Мартин Сайдик.
Он подчеркнул, что это не просто слова дипломата, а действительно искренняя благодарность белорусской стороне за добрый прием.-0-
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