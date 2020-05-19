Саммит ЕАЭС пройдет сегодня в режиме видеоконференции под председательством Президента Беларуси

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится сегодня в режиме видеоконференции под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко. Ранее мероприятие планировалось провести в Минске в очном формате, однако с учетом эпидобстановки в мире лидеры стран решили обсудить вопросы повестки дня удаленно, сообщает БЕЛТА.

Как проинформировали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, в повестке 10 вопросов, в том числе об основных ориентирах макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы, о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2019 году, о годовом отчете ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2019 год.

Предполагается, что Высший Евразийский экономический совет утвердит стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года.

Лукашенко о стратегии евразийской интеграции до 2025 года: надо предложить серьезный вариант без оговорок Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

"Перечень мер и механизмов (330 позиций), заложенных в документ, фактически является дорожной картой развития интеграции. Его выполнение предусматривает дальнейшую разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о союзе, а также изменений в национальные законодательства государств ЕАЭС", - подчеркнули в ЕЭК.

Как сообщалось БЕЛТА, на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло 23 апреля в формате видеоконференции, были рассмотрены последние несогласованные вопросы проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По трем вопросам межправсовет принял формулировки, выработанные членами Совета ЕЭК 20 и 22 апреля. В частности были согласованы позиции сторон по вопросам либерализации международных автомобильных перевозок, выработки гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию и по сотрудничеству в области здравоохранения. Оставшийся вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС будет решаться на уровне глав государств.

Вопрос о тарифах на прокачку газа в ЕАЭС будет решаться на уровне президентов На внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло 23 апреля в формате видеоконференции, были рассмотрены последние несогласованные вопросы проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Члены Высшего Евразийского экономического совета рассмотрят реализацию программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства ЕАЭС.

В повестке также протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части уточнения механизма формирования кадрового состава ЕЭК.

Примерно месяц назад, 14 апреля, главы государств ЕАЭС уже общались в режиме видеоконференции. Тогда основной темой была ситуация в странах и союзное взаимодействие на фоне пандемии. Александр Лукашенко в своей речи отметил важность сохранения транзитного сообщения. Он также выступил за сохранение практики принятия согласованных решений и применение единых правил регулирования внешней торговли, которые являются ядром функционирования союза. Кроме того, Президент считает необходимым принять действенные меры, направленные на реальное углубление промышленного сотрудничества.-0-

Лукашенко обозначил наиболее важные вопросы в ЕАЭС на фоне пандемии Александр Лукашенко в первую очередь отметил важность сохранения транзитного сообщения. Во-вторых, он выступил за сохранение практики принятия согласованных решений и применение единых правил регулирования внешней торговли, которые являются ядром функционирования союза.