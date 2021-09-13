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13 сентября 2021, 10:02

Саммит ОДКБ пройдет 16 сентября в Душанбе в очном формате

Фото из архива
Фото из архива

13 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет коллективной безопасности 16 сентября в Душанбе обсудит проблемы международной и региональной безопасности и их влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. Накануне состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров оборона и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"16 сентября в Душанбе под председательством Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в очном формате состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности, - сказал пресс-секретарь. - В мероприятии примут участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызтана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В заседании будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась".

Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в межсессионный период. Одним из самых важных вопросов станет ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств ОДКБ.

"В ходе сессии СКБ, как ожидается, будет принята Декларация Совета коллективной безопасности, а также подписаны ряд документов, касающихся миротворчества, обеспечения деятельности войск (коллективных сил) ОДКБ и оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами, рассмотрен бюджет ОДКБ на 2022 год", - отметил Владимир Зайнетдинов.

С учетом перехода председательства в ОДКБ к Республике Армения в 2021-2022 годах премьер-министр Никол Пашинян представит приоритеты страны, которые предстоит реализовать.

"Накануне состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, в ходе которого будет обсуждаться военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ, повестка дня предстоящей сессии СКБ. Как ожидается, будет принят рад важных политических заявлений, в том числе совместное заявление государств ОДКБ "О положении в Афганистане", - добавил пресс-секретарь.-0-

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