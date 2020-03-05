Саммит ОДКБ пройдет в Москве в конце года

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит Организации Договора о коллективной безопасности планируют провести в Москве в конце нынешнего года. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас дата согласовывается. В этом году в ОДКБ председательствует Российская Федерация, поэтому и саммит глав государств пройдет там. По всей видимости, в Москве, в декабре", - сказал генеральный секретарь.

Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности. Стороны рассмотрели различные направления работы ОДКБ, в том числе внешнеполитическую деятельность, реализацию белорусской инициативы о предоставлении статусов партнера и наблюдателя при организации.

Еще один вопрос, который обсудили Александр Лукашенко и Станислав Зась, касался повышения эффективности военно-экономического сотрудничества между странами ОДКБ. В марте в Ереване пройдет выставка военной техники и вооружения, там эту тему планируют детально обсудить представители стран - членов организации. "Надо работать с государствами ОДКБ, чтобы снимать те проблемы, которые есть в сфере военно-экономического сотрудничества. Их хватает", - отметил генсекретарь организации.

Страны ОДКБ в этом году проведут несколько совместных мероприятий, чтобы придать импульс борьбе с вызовами и угрозами коллективной безопасности. Среди них уже ставшая традиционной антинаркотическая операция "Канал". Она пройдет в два этапа: силовики планируют перекрыть "северный маршрут" поставок наркотиков из Афганистана и принять меры в борьбе с распространением синтетических наркотиков. Штабы разместятся в Душанбе и Санкт-Петербурге. Кроме того, запланированы операции по пресечению нелегальной миграции "Нелегал" и по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий "Прокси".

Еще несколько учений предусмотрено планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности. В Армении пройдут командно-штабное учение "Взаимодействие", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск" и специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ "Эшелон". Кыргызстан примет учение Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж", а Беларусь - командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство". В плане мероприятий также значится специальное учение со спасательными подразделениями МЧС и тактико-специальное учение "Кобальт" с силами специального назначения.-0-