Саммит ШОС пройдет 10 ноября в формате видеоконференции

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится 10 ноября в формате видеоконференции, сообщает ТАСС.

На встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего укрепления и углубления взаимодействия в рамках ШОС, в том числе в контексте глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции.

Внимание уделят тематике продвижения практического взаимодействия государств - членов ШОС в области политики, безопасности, торговли и экономики, культурно-гуманитарных связей, наращивания усилий по углублению политического диалога, прежде всего в интересах обеспечения стабильности на пространстве ШОС, повышения эффективности торгово-экономического сотрудничества, совершенствования координации на ключевых международных площадках.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году. Ее государствами-членами являются Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Еще четыре страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС, в их числе Беларусь, получившая этот статус в 2015 году.-0-