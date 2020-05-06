Саммит ВП, торговля и поставки нефтепродуктов - главы МИД Беларуси и Польши провели телефонный разговор

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Польши Яцек Чапутович провели телефонный разговор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая пути наращивания торгово-экономического взаимодействия двух стран и диверсификации поставок энергоресурсов", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Речь шла также о перспективах развития "Восточного партнерства". "Министры обсудили белорусские и польские предложения по дальнейшему совершенствованию ВП, график предстоящих мероприятий, включая подготовку к саммиту "Восточного партнерства". Была подчеркнута важность дальнейшего развития ВП в качестве прагматичного и ориентированного на результаты проекта, отвечающего интересам граждан стран - членов ЕС и государств-партнеров. Белорусская сторона напомнила о своем предложении провести мероприятие высокого уровня ВП в Минске с целью обсуждения перспективных направлений реализации этой инициативы в период после 2020 года", - подчеркнули в МИД.

Во время разговора министры подчеркнули важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на основе принципа солидарности в реагировании на общие вызовы. Стороны с удовлетворением отметили налаженное интенсивное сотрудничество по преодолению вспышки COVID-19: от оказания Польшей добрососедской помощи Беларуси до прямого взаимодействия систем здравоохранения двух стран. Во время беседы был также затронут комплекс вопросов взаимодействия Беларуси и Европейского союза.-0-