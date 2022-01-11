Самосуев: Беларусь проводит политические преобразования для себя, а не чтобы угодить ЕС

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь проводит политические преобразования для себя, а не чтобы угодить ЕС. Об этом посол Беларуси в Финляндии и по совместительству в Дании Алексей Самосуев заявил в интервью датской газете Berlingske, сообщает БЕЛТА.

"Мы делаем это не для того, чтобы угодить ЕС или кому-либо еще. Делаем для себя и в соответствии с нашими привычками и ценностями. Вы не должны приходить и навязывать нам свой способ сделать это", - сказал Алексей Самосуев.

Комментируя отсутствие в проекте Конституции запрета на размещение на территории Беларуси ядерного оружия, посол подчеркнул: "Это ответ на то, что мир вокруг нас меняется, и НАТО расширяется на Восток. Не мы начали этот процесс и не Россия".

Дипломат отметил, что некоторые европейские политики пытаются представить ситуацию в Беларуси как революционную. "Мы контролируем ситуацию и просим лишь о спокойствии, чтобы самим решать свои внутренние дела", - сказал Алексей Самосуев.

Посол выразил надежду, что Европейский союз возобновит контакты с Беларусью в областях, где есть общие интересы. Как например, торговля, зеленая энергетика и сельское хозяйство. "Мы соседи. И соседи всегда должны стараться поддерживать хорошие контакты", - подчеркнул он.-0-