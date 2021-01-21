Савиных: Беларусь всегда готова к конструктивному сотрудничеству с зарубежными партнерами

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда готова к конструктивному сотрудничеству с любыми зарубежными партнерами, заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей , сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего хочу подчеркнуть, что внешняя политика Беларуси базируется на принципах, а не на отношениях. Мы всегда готовы - это наш внешнеполитический принцип - к конструктивному сотрудничеству с любыми зарубежными партнерами. Не будет исключением, естественно, администрация Байдена. Другой вопрос, в какой степени американская сторона сумеет ответить конструктивной позицией на наше предложение, покажет будущее. Тем не менее, вне всякого сомнения, мы будем вести диалог в направлении укрепления доверия, сотрудничества и взаимодействия", - сказал Андрей Савиных.

Парламентарий также прокомментировал решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска. "К сожалению, мы все чаще и чаще видим, что принципы Realpolitik, когда сильный определяет правила игры, становятся основой для принятия решений не только в сфере политики, но и в сфере спорта, культуры и любых других видов международных отношений. Это крайне негативная тенденция. Рано или поздно нам придется от нее отходить. Тем не менее пока что это факт", - добавил он.-0-