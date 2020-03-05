Савиных: белорусские депутаты открыты к диалогу с Европарламентом

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские парламентарии открыты к диалогу с Европарламентом, заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Он принимает участие в семинаре "Приоритеты международного парламентского сотрудничества в условиях формирования многополярного мира для развития Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Отношения белорусского парламента к европейскому всегда были, есть и остаются конструктивными, и никакие инциденты на это повлиять не могут. Мы открыты к диалогу и надеемся, что европарламентарии продемонстрируют такую же открытость", - сказал Андрей Савиных.

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Андрейченко: позиция Беларуси должна звучать в международных парламентских структурах "Важно, чтобы голос Минска звучал и был слышан в различных уголках мира, в международных парламентских структурах, которых на сегодняшний день насчитывается уже более 70. Это наш имидж, репутация и политический вес", - сказал председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.