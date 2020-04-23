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23 апреля 2020, 12:01

Савиных: депутатов ориентируют на взаимодействие с неправительственными организациями по ЦУР

Андрей Савиных. Фото из архива
Андрей Савиных. Фото из архива

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по международным делам Палаты представителей ориентирует депутатов на взаимодействие с неправительственными организациями по Целям устойчивого развития. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании профильной комиссии сегодня рассматривался проект рекомендаций по итогам семинара "Приоритеты международного парламентского сотрудничества в условиях формирования многополярного мира для развития Беларуси", который прошел в начале марта. "Мы хотим ориентировать постоянные комиссии и депутатов на взаимодействие с неправительственными организациями, которые активно работают в сфере защиты окружающей среды, гендерного равенства и многих других вопросов, касающихся прежде всего целей устойчивого развития", - сказал Андрей Савиных. Он не исключил, что такое взаимодействие позволит готовить инициативы, отвечающие интересам страны.

Необходимо, чтобы парламент вместе с Национальным агентством инвестиций и приватизации, местными властями занимались поиском интересных инвестиционных проектов. "Но не только готовили их, но и могли представить своим партнерам по межпарламентскому сотрудничеству, далее сопровождать до успешной реализации. Это важные элементы, которые позволят нам более предметно работать в интересах общества и страны", - добавил парламентарий. Он пояснил, что речь, в частности, может идти о создании в регионах новых современных предприятий. "Буквально в каждом регионе есть потребность в модернизации существующих и появлении новых предприятий. Работа на перспективу и является главным приоритетом межпарламентских контактов", - подчеркнул Андрей Савиных.-0-

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Профильная комиссия на заседании обсудила внедрение новых форм работы для развития международного сотрудничества Палаты представителей с парламентами иностранных государств и международными парламентскими организациями.

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