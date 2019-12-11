Савиных: голос Беларуси по актуальным вопросам международной повестки дня должен быть слышим

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голос Беларуси по актуальным вопросам международной повестки дня должен быть слышим. Об этом сегодня в Палате представителей заявил депутат Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Савиных выдвинут на должность председателя Постоянной комиссии по международным делам. Выступая в Овальном зале, парламентарий отметил, что необходимо наладить работу по созданию оперативных механизмов реакции парламента на значимые политические события в мире. "Голос Беларуси по актуальным вопросам международной повестки дня должен быть слышим", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что первостепенная задача, которая стоит перед депутатским корпусом, - это формирование и совершенствование законодательной базы в области внешнеполитических и внешнеэкономических отношений. "Особое внимание в ближайшей перспективе предлагаю уделить проблематике вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию. Это комплексная, сквозная тема, которая имеет принципиальное значение для оценки существующих условий доступа белорусских товаров на мировые рынки, особенно в связи с учащающимися торговыми войнами. Это позволит нам инициировать дополнения и изменения в национальное законодательство, направленное на повышение конкурентоспособности белорусских товаров, предприятий и национальной экономики в целом", - отметил он.

Андрей Савиных подчеркнул, что у Беларуси уже есть ряд долгосрочных политических инициатив стратегического характера, выдвинутых Президентом, парламентом, внешнеполитическим ведомством. Это предложения по началу процесса, получившего название "Хельсинки-2", по укреплению доверия и безопасности в Европе и Азии, резолюции в Генеральной ассамблее ООН. "Полагаю, что мы должны активно пропагандировать эти идеи, эти позиции с трибуны Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы. Именно в этом контексте на новый виток развития нужно вывести нашу работу в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской ассамблее Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в Латиноамериканском парламенте", - сказал он.

При этом приоритетным направлением должна оставаться работа в межпарламентских организациях, созданных на постсоветском пространстве. "Нам необходимо принять самое активное участие в процессе строительства и консолидации Евразийского экономического союза, его безусловного признания в мире, - добавил он. - Формирование многополярного мира уже началось. Это будет мир панрегионов. И для нас критично важно, чтобы наш регион был сформирован на справедливых и благоприятных для Беларуси условиях.

Важным направлением также остается развитие двустороннего сотрудничества с парламентами иностранных государств. "Эта работа должна проводиться предметно, прагматично и быть ориентированной на конкретный результат, который будет способствовать ускорению социально-экономического развития Беларуси", - резюмировал Андрей Савиных.-0-

Фото Рамиля Насибулина