Савиных: "коллективный Запад" пытается навязать Беларуси собственную социальную модель

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Коллективный Запад" пытается навязать Беларуси собственную социальную модель. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутат отметил, что Беларусь успешно развивает практическое сотрудничество с Европой на отраслевом уровне и в конструктивном ключе взаимодействует с различными организациями, будь то ВОЗ, Международный союз электросвязи или Всемирная организация интеллектуальной собственности.

"Беларусь активный участник всех процессов, и, более того, к ней относятся крайне позитивно на этих отраслевых уровнях. Потом мы поднимаемся на уровень политики, а здесь уже немного другая ситуация, здесь действуют другие законы. Здесь, на самом деле, не приветствуется разнообразие. Она подчиняется принципам политкорректности, маскируется красивыми лозунгами, но конечная задача - это доминирование собственной социальной модели, способность навязать другим странам те решения, которые выгодны метрополиям, в данном случае "коллективному Западу", - отметил Андрей Савиных.

Парламентарий добавил, что Беларусь неотъемлемая часть Большой Европы и Великой Евразии. По его словам, в тех сферах, где это выгодно, стране надо развивать взаимодействие с партнерами без политизации сотрудничества, а там, где на республику откровенно и недвусмысленно давят, необходимо давать отпор.

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