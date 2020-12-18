Савиных: любые санкции одностороннего порядка противоречат Уставу ООН и являются незаконными

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли проект постановления Национального собрания "О заявлении Национального собрания Беларуси в связи с принятием Европейским парламентом резолюции по Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, документ подготовлен постоянной комиссией в связи с принятием Европейским парламентом 26 ноября этого года очередной резолюции по Беларуси.

"Анализ принятой резолюции свидетельствует, что она носит недружественный характер, граничит по целому ряду аспектов с вмешательством во внутренние дела Беларуси, по сути дела, пытаясь внести раскол в белорусское общество, навязывая тенденциозные и, будем прямо говорить, откровенно несправедливые оценки ситуации в нашей стране, - подчеркнул парламентарий. - К сожалению, в ней содержатся призывы к наращиванию международного давления на Беларусь путем введения ограничительных мер в отношении нашей страны, расширение санкционного списка ЕС, сворачивание сотрудничества и снижение уровня дипломатического взаимодействия. Кстати, хочу подчеркнуть, что любые санкции одностороннего порядка противоречат Уставу ООН и, по сути, являются незаконными".-0-