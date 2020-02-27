Савиных: любые выгодные лишь одной стране решения - мина замедленного действия под ЕАЭС

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые выгодные лишь одной стране решения закладывают мину замедленного действия под евразийскую интеграцию. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Парламентарий отметил, что позиция, которую Президент Александр Лукашенко в очередной раз обозначил сегодня на встрече с председателем Коллегии ЕЭК, задает принципы формирования Евразийского экономического союза на долгосрочную перспективу. "Белорусская сторона предлагает обсудить и согласовать правила игры, по которым будут действовать все страны, входящие в ЕАЭС. Они будут одинаковы для всех, сформируют основу нашего совместного существования в экономической, политической, социальной и других сферах. Любые же диспропорции, сиюминутные решения, выгодные какой-то одной стороне, закладывают мину замедленного действия под евразийскую интеграцию. В этом случае мы никогда не достигнем устойчивого результата в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Андрей Савиных.

"В этом плане интеграционные подходы Беларуси являются наиболее выигрышными для формирования сильного и устойчивого союза, который будет максимально эффективно обеспечивать в дальнейшем процветание всех вошедших в него народов. Такой подход важен, потому что закладывает основу существования ЕАЭС даже не на десятилетия, а на столетия вперед", - продолжил он.

Ситуация в мире не внушает оптимизма. "Впереди ожидается увеличение числа локальных конфликтов. Мир делится на разные полюса силы. Этот процесс будет сопровождаться и серьезными экономическими потрясениями, кризисом. В таких условиях качество интеграционных решений будет очень сильно влиять на нашу способность с этими вызовами справляться. А белорусский лидер как государственник, который видит на десятилетия вперед, хочет с самого начала заложить прочную основу для нашего общего дома", - подытожил депутат.-0-