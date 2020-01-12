Савиных: Обострение в отношениях Ирана и США не перерастет в масштабные военные действия

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной кризис во взаимоотношениях США и Ирана не перерастет в третью мировую войну. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных в программе "Контуры" на телеканале ОНТ.

Нынешний конфликт во взаимоотношениях США и Ирана вызывает опасение и сожаление у Андрея Савиных. Будучи послом Беларуси в Ираке и Турции, ему удалось детально изучить ситуацию на Ближнем Востоке. Перспектив в урегулировании международного конфликта эксперт пока не видит. "Если говорить о третьей мировой или о какой-то глобальной войне, могу успокоить. Я не считаю, что нынешний кризис закончится широкомасштабными военными действиями. Этого никто себе не может позволить. Но и мира этот регион не увидит достаточно долго. Есть серьезные игроки, которые заинтересованы в том, чтобы конфликты продолжались, может быть, уменьшались, разрастались, но не затухали", - сказал Андрей Савиных.

Причем по словам эксперта, камнем преткновения во взаимоотношениях стран является не только нефть. Интерес в проблемном регионе представляют также транспортные и логистические коридоры - например, Шелковый путь, который проходит через Иран, Турцию на юг Европы.-0-