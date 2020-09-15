Савиных: позиция России по отношению к Беларуси в поствыборный период - взвешенная и продуманная

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Позиция России по отношению к Беларуси в поствыборный период - взвешенная и продуманная, заявил в эфире Первого национального канала Белорусского радио председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщает БЕЛТА.

По его словам, встреча президентов Беларуси и России в Сочи прошла очень конструктивно. "Более детальные оценки последуют немного позднее, когда мы получим весь объем информации о достигнутых договоренностях. Но даже первое впечатление позволяет уверенно сделать заключение о том, что встреча прошла очень конструктивно. Стороны обменялись мнениями практически по всем вопросам, представляющим интерес для двусторонней повестки дня. Обсуждалась ситуация в Беларуси, выработаны единые совместные подходы к урегулированию этой ситуации. Я хотел бы отметить очень зрелую, взвешенную и продуманную позицию нашего стратегического союзника - Российской Федерации. Она основывается на том, что все политические сложности, которые возникли в поствыборный период, должны быть решены самим белорусским обществом без какого-либо вмешательства, давления или влияния извне", - сказал Андрей Савиных.

"Надо теснее держаться с нашим старшим братом" - Лукашенко о сотрудничестве с Россией "Экономика лежит в основе всего. И поверьте, что мы всегда придерживались этой линии. А вот эти события показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и в экономике", - сказал глава государства.

Депутат отметил, что именно такое решение всех возникших проблем ведет к укреплению белорусской государственности и консолидации белорусского общества. "И Россия здесь готова оказать нам посильную поддержку исключительно на основе наших просьб и предложений. Это важный аспект. Но при этом я бы хотел отметить также и другую плоскость наших взаимоотношений, а именно интеграционные процессы как в рамках Союзного государства, так и Евразийского экономического союза. Вне всякого сомнения эта встреча будет способствовать ускорению этих процессов. У нас на повестке дня рассмотрение дорожных карт в рамках Союзного государства, есть много интересных и конструктивных предложений в рамках Евразийского экономического союза. Я уверен, что все эти процессы будут ускорены, но при этом важно подчеркнуть, что реализовываться это все будет на взаимоприемлемой, взаимовыгодной основе с учетом интересов всех стран - участниц", - добавил он.-0-