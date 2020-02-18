Савиных: пришло время для прямых контактов между парламентами Беларуси и США

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пришло время для прямых контактов между парламентами Беларуси и США, заявил сегодня председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных во время встречи с сотрудниками секретариата Комитета по международным отношениям Сената Конгресса США, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы можем констатировать, что Минск и Вашингтон активно сотрудничают в областях совпадающих интересов. По вопросам безопасности - это прежде всего борьба с преступностью, торговлей людьми, терроризмом, обращение с радиоактивными материалами. Возобновлен диалог в военной сфере, по линии здравоохранения, сельского хозяйства, профессиональных обменов. На фоне этих подвижек и достижений пришло время для прямых контактов между парламентскими структурами", - сказал Андрей Савиных.

По его словам, сегодняшняя встреча позволит начать разговор о возможных визитах, контактах, совместных мероприятиях по линии Палаты представителей и Конгресса США. "Мы были бы заинтересованы услышать ваше мнение по возможному формату таких мероприятий. Особое значение имеет также повестка дня встреч. Я убежден, что в рамках этих контактов мы сможем гораздо лучше понять друг друга, увидеть новые точки соприкосновения и возможности для совместного взаимопонимания и сотрудничества", - отметил председатель комиссии.

Руководитель секретариата Комитета по международным отношениям Сената Конгресса США Кристофер Соча поддержал идею о парламентских обменах. "Мы рады приехать в Минск после участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Надеюсь, это будет продолжением визитов на высоком уровне со стороны США, позволит углубить и заново выстроить отношения на пользу обеих стран, - подчеркнул он. - Как мы вчера обсуждали в МИД, важно настроить поток информации между белорусскими властями и Конгрессом США. Если бы вы смогли поделиться с нами информацией о тех успехах, прогрессе, которого вы смогли добиться, а также об углублении реформ, над которыми работаете, - это бы привело к большей открытости подобного рода обменов со стороны Конгресса".

Кристофер Соча

Конгресс США придает большое значение этому визиту. "Мы здесь от имени руководителя комитета Сената США по международным делам. Он хотел, чтобы мы лично приехали и определили, как можем помочь в деле улучшения отношений. В то короткое время, что мы находимся здесь, смогли зарядиться определенным оптимизмом, узнали о тех успехах, которые есть у белорусской экономики в сфере информационных технологий. Мы также узнали об углубленном сотрудничестве в сфере безопасности, борьбы с терроризмом. Я думаю, что очень важно было бы найти новые сферы для нашего партнерства", - резюмировал Кристофер Соча.-0-

Фото Рамиля Насибулина