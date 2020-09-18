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18 сентября 2020, 10:14

Савиных прокомментировал заявление Верховной рады Украины по Беларуси

Фото из архива УКРИНФОРМ
Фото из архива УКРИНФОРМ

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных прокомментировал заявление Верховной рады Украины по Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с заявлением Верховной рады Украины мы хотим подчеркнуть, что считаем украинский народ братским народом, с которым нас связывает многолетняя дружба, кровные узы и многовековая история", - сказал Андрей Савиных.

На этом фоне позиция Верховной рады Украины очень ярко демонстрирует глубину вырождения политического института, который находится под внешним управлением и игнорирует национальные интересы своей страны. "Эта ситуация укрепляет твердость государственных институтов Беларуси в их противостоянии с внешними силами, которые бесцеремонно нарушают наш суверенитет и право самостоятельного выбора пути развития", - добавил парламентарий.-0-

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