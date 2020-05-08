Савиных: проведение выборов 9 августа отвечает логике развития ситуации в мире

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение президентских выборов 9 августа отвечает логике избирательного процесса и развитию ситуации в мире. Такое мнение сегодня в парламенте высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутат поддержал дату проведения выборов 9 августа. "Она оптимальна, полностью отвечает логике избирательного процесса и логике развития событий", - считает он.

Андрей Савиных отметил, что в мире начинают проявлять себя последствия карантинных мер и кризисные явления из-за пандемии коронавируса. Мировая экономика, по мнению парламентария, рискует оказаться в серьезнейшей рецессии, беспрецедентной по своим масштабам и остроте. "Это будет серьезным вызовом и серьезным испытанием для всех стран. Как представляется, с особой остротой кризис начнет проявлять себя уже осенью. На этом фоне для нас крайне важно как можно раньше завершить внутриполитические процессы в стране", - сказал парламентарий.-0-