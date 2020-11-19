Савиных: решение Конгресса США выглядит несколько нелепо на фоне выборов в самих Соединенных Штатах

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Конгресса США выглядит несколько нелепо на фоне выборов в самих Соединенных Штатах, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в связи с принятием Палатой представителей Конгресса США законопроекта "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания.

"Решение Конгресса показывает, что США продолжают действовать по инерции, шаблонно, используя привычные способы вмешательства во внутренние дела других стран, нарушая их суверенитет и принципы международного права. Это выглядит несколько нелепо на фоне новостей о выборах в самих Соединенных Штатах Америки", - сказал Андрей Савиных.-0-