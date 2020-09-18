Савиных: резолюция Европарламента - яркий пример категоричности и политического высокомерия

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резолюция Европарламента является ярким примером категоричности, тенденциозности и политического высокомерия. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Резолюция Европарламента является ярким примером категоричности, тенденциозности и политического высокомерия. Печально осознавать, что практика взвешенных и продуманных действий, ориентированных на укрепление доверия и взаимопонимания в Европе, уступает место банальному политиканству", - отметил Андрей Савиных.

Парламентарий подчеркнул: "Мы рассматриваем эту тенденцию как очевидное проявление системного кризиса, в котором находятся все европейские институты".-0-

Володин: заявление Европарламента - попытка подменить собой народ Беларуси "Решение, которое было принято, - не только грубое вмешательство в дела суверенного государства, но и попытка подменить собой народ Беларуси", - заявил спикер Госдумы.