Савиных: резолюция Сейма Литвы - бесцеремонная попытка вмешаться во внутренние дела Беларуси

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резолюция Сейма Литвы о признании Светланы Тихановской избранным лидером Беларуси - бесцеремонная попытка вмешаться во внутренние дела Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с сожалением констатируем, что резолюция Сейма Литвы от 10 сентября - это бесцеремонная и неуклюжая попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси. Она лишний раз подтверждает несуразность усилий литовской стороны в желании придать значимость и смысл своим политическим действиям", - сказал Андрей Савиных.

Председатель Постоянной комиссии по международным делам заявил, что литовские депутаты, проголосовавшие за это решение, продемонстрировали полное пренебрежение стандартами добрососедства, здравого смысла и парламентской этики. "Кроме того, этими действиями они подрывают доверие ко всем предложениям внешнего посредничества, демонстрируя их реальный, а не декларативный смысл", - подчеркнул он.-0-