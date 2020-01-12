ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 12 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
21:08 Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича занял пятое место на седьмом этапе "Дакара" Спорт
20:38 Савиных: Обострение в отношениях Ирана и США не перерастет в масштабные военные действия Политика
20:31 Савиных считает достижимой целью вступление в силу визового соглашения с ЕС в июне Политика
19:58 Ледяной дождь и штормовой ветер стали причинами отключения энергоснабжения 140 тыс. потребителей в Канаде В мире
19:33 Минское "Динамо" уступило "Спартаку" в домашнем матче чемпионата КХЛ Спорт
19:15 Под своды "Минск-Арены" подняли джерси Владимира Цыплакова Спорт
18:59 Вулкан Таал на Филиппинах "проснулся" - приостановлена работа аэропорта Манилы В мире
18:30 Парад-карнавал: "Колядный разгуляй" прошел в Полоцком районе Регионы
17:48 Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Оберхофе Спорт
17:32 Волейболисты столичного "Строителя" одержали победу в матче 10-го тура чемпионата Беларуси Спорт
17:26 В Индии пассажирский самолет совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва В мире
17:25 ФОТОРЕПОРТАЖ: В Строчицах отпраздновали Щедрец Регионы
17:20 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" обыграли "Автодор" в Единой лиге ВТБ Спорт
17:10 В Дортмунде проходит одна из крупнейших эвакуаций в истории города из-за авиабомбы В мире
16:56 Валентин Елизарьев о волшебстве новогодних балов, премьерах и гастрольных планах Культура
16:25 На севере Индии произошло землетрясение магнитудой 5,3 В мире
16:06 В чешском ресторане 13 человек отравились угарным газом В мире
15:57 Ирина Кривко финишировала 7-й в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе Спорт
15:48 Женщина потеряла сумку с деньгами и заявила об ограблении Происшествия
15:13 ФОТОФАКТ: Новогодний утренник Kids´Fashion Day прошел в Минске Регионы
14:58 Около 900 школьников Минской области примут участие в третьем этапе республиканской олимпиады Регионы
13:56 Минская область рассчитывает выполнить пятилетку почти по всем ключевым показателям Регионы
13:03 В Афганистане 16 человек погибли при обрушении крыш из-за дождей и снегопада В мире
12:42 Марина Зуева заняла 6-е место на ЧЕ по конькобежному спорту в Нидерландах Спорт
12:18 Лучшие врачи страны расскажут на "Беларусь 1" о новых методах диагностики и лечения заболеваний Общество
11:31 В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы В мире
11:20 В ДТП на трассе в Городокском районе погиб пешеход Происшествия
11:07 До +6°С ожидается в Беларуси 13 января Общество
10:58 Три человека стали жертвами пожаров в Минской и Гродненской областях Происшествия
10:24 Диск к 100-летию Мечислава Вайнберга в исполнении оркестра Ростислава Кримера высоко оценен в Европе Культура
Все новости
Все новости
Политика
12 января 2020, 20:31

Савиных считает достижимой целью вступление в силу визового соглашения с ЕС в июне

Фото из архива
Фото из архива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вступление в силу визового соглашение с ЕС в июне 2020 года является реальной и достижимой целью.Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных в программе "Контуры" на телеканале ОНТ.

Белорусские парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима с ЕС на весенней сессии."За депутатами дело не станет. Мы уже продекларировали свою готовность ратифицировать это соглашение в приоритетном порядке на весенней сессии, которая начнется 2 апреля. Я думаю, что в первый-второй день это будет сделано", - сказал Андрей Савиных.

После того, как документы будут ратифицированы Национальным собранием Беларуси, они должны быть одобрены Европейским парламентом. Окончательно вступить в силу договоренности могут в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Предполагается, что визовое соглашение вступит в силу в июне 2020 года. "К этому мы будем стремиться. Это вполне разумная и достижимая цель", - считает председатель Постоянной комиссии Палаты представителей.

Беларусь и Европейский союз подписали соглашение об упрощении выдачи виз 8 января в Брюсселе. Соглашение предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.-0-

Савиных: Обострение в отношениях Ирана и США не перерастет в масштабные военные действия
Нынешний конфликт во взаимоотношениях США и Ирана вызывает опасение и сожаление у Андрея Савиных. Будучи послом Беларуси в Ираке и Турции, ему удалось детально изучить ситуацию на Ближнем Востоке. Перспектив в урегулировании международного конфликта эксперт пока не видит.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Евросоюз ЕС Савиных Шенгенская зона
Новости рубрики Политика
Фото из архива Савиных: Обострение в отношениях Ирана и США не перерастет в масштабные военные действия
Цуй Цимин (в центре). Фото МИД Беларусь и Китай обсудили планы сотрудничества на 2020 год
Фото из архива Лукашенко предложил важные для дальнейшего развития ЕАЭС инициативы - эксперт
Папа Римский Франциск. EPA -EFE Посол Беларуси встретился с Папой Франциском и передал поздравления от руководства страны
Во время заседания. Фото ОДКБ ОДКБ готовит политические заявления по вопросам международной безопасности
Фото из архива Зась приступил к исполнению обязанностей генсека ОДКБ
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: белорусскому народу под силу преодолеть все трудности
Лукашенко вручил государственные награды госслужащим, артистам и журналистам
Савиных считает достижимой целью вступление в силу визового соглашения с ЕС в июне
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Строчицах отпраздновали Щедрец
Топ-новости
Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории
Валентин Елизарьев о волшебстве новогодних балов, премьерах и гастрольных планах
Гороскоп на неделю с 13 по 19 января
Савиных: Обострение в отношениях Ирана и США не перерастет в масштабные военные действия
ФОТОФАКТ: Новогодний утренник Kids´Fashion Day прошел в Минске
Диск к 100-летию Мечислава Вайнберга в исполнении оркестра Ростислава Кримера высоко оценен в Европе
Оператор иранской системы ПВО принял украинский самолет за крылатую ракету
Парад-карнавал: "Колядный разгуляй" прошел в Полоцком районе
Александра Саснович вышла в основную сетку турнира в Аделаиде
Топливо на АЗС в Беларуси с 12 января дорожает на 1 копейку
Не верила, что соцсети помогают: мама найденного гродненского "потеряшки" рассказала о поисках
Призер юношеской Олимпиады: добиться успеха помогла высокая скорость на дистанции
Белорусские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
ФОТОФАКТ: Ледяной Дед принимает гостей в своей Усадьбе
Процветания и творческого роста: коллектив редакции "7 дней" поздравили с 30-летним юбилеем
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.