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02 декабря 2021, 11:58

Савиных: СГ нужно послать миру четкий сигнал, что мы едины и готовы к преодолению всех трудностей

Андрей Савиных. Фото из архива
Андрей Савиных. Фото из архива

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзному государству нужно послать миру четкий сигнал, что мы едины и готовы к преодолению всех трудностей, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация, которая сегодня складывается в мире - это ситуация нестабильности, связанная с ростом напряженности. Поэтому координация позиции и совместных заявлений по всем актуальным вопросам международной повестки дня становится просто необходима. Нам нужно послать миру четкий сигнал: мы вместе, мы едины и мы готовы к преодолению всех трудностей", - сказал Андрей Савиных.

Парламентарий отметил, что сессия Парламентского собрания проходит в очень важный период. "Развитие Союзного государства выходит на новый качественный уровень, а он, вне всякого сомнения, потребует очень тесной координации между парламентами двух стран для того, чтобы обеспечить эффективный законотворческий процесс, который не будет отставать от темпов интеграции на уровне отраслей и различных секторов", - подчеркнул он.

Андрей Савиных добавил, что Союзное государство - уникальное объединение. "Сегодня мы находимся в таком периоде исторического развития, когда все страны объединяются в союзы суверенных государств для того, чтобы более эффективно и результативно отстаивать и свои внешнеполитические задачи, решать проблемы развития. Вне всякого сомнения, Союзное государство - это уникальный опыт, который позволяет существенно ускорить очень многие процессы. Все они работают на повышение стабильности, на рост благосостояния и уровня жизни наших стран", - констатировал он.

Сегодня в Минске пройдет заседание шестьдесят первой сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. На заседании будут признаны полномочия депутатов Парламентского собрания, делегированных Советом Федерации и Государственной думой Федерального собрания России, пройдут выборы председателя и заместителя председателя Парламентского собрания. Кроме того, утверждены обновленные составы комиссий и избраны председатели и заместители председателей комиссий. Один из главных вопросов повестки сессии - обсуждение мер, направленных на исполнение декрета Высшего государственного совета СГ от 4 ноября 2021 года №6 "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы".-0-

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