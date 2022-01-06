Савиных: ситуация в Беларуси и Казахстане является звеньями одной цепи

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Беларуси и Казахстане - звенья одной цепи. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

"И ситуация в Беларуси, и в Казахстане - это по большому счету звенья одной цепи. Идет трансформация мира и передел зон влияния между глобальными игроками. Поскольку вести глобальную войну из-за ядерного оружия сегодня невозможно, используются косвенные методы цветных революций и создания локальных очагов напряженности. Я не верю, что социальная ситуация или уровень благосостояния казахов привел к этим событиям. Это неверная предпосылка. Скорее всего, результатом стала недостаточно продуманная государственная политика по защите собственной государственности и устойчивости республики. Второй момент - беспечность в отношении различных глобальных организаций, которые действовали в Казахстане абсолютно свободно и проводили повестку дня, которая была выгодна зарубежным центрам влияния. В результате, когда возникла необходимость, они просто по команде из Лондона или откуда-то еще взорвали социальную ситуацию в стране", - сказал Андрей Савиных.

По его словам, такая беспечность порождена нашими воспоминаниями о процессе глобализации. "Когда нас пытались убедить в том, что мы будем жить в глобальном мире, который будет существовать на каких-то справедливых принципах и в котором будут действовать одинаковые правила для всех. Это является ложью. Сейчас это уже очевидно. Страны коллективного Запада по-прежнему формируют иерархическую систему, в которой они получают неоправданные, несправедливые привилегии по сравнению с другими странами. Они используют любые методы, вплоть до силовых, для сохранения контроля, для разрушения любых форм государственности, которые противоречат их интересам", - отметил парламентарий.

Андрей Савиных подчеркнул, что направление миротворческих сил ОДКБ в Казахстан - правильный шаг. "Потому что формирование многополярного мира требует создания и военных союзов суверенных государств, которые должны приходить друг к другу на помощь в случае такого рода угроз. И поэтому тот факт, что ОДКБ направляет туда свои контингенты миротворцев, - как раз очень серьезный шаг вперед в укреплении самого ОДКБ и его трансформации в полноценный военный союз, которому будут доверять государства-члены и которого будут опасаться наши противники", - констатировал он.-0-