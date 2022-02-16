Савиных: США понимают, что Россия первая нападать не будет, поэтому намеренно делают из нее агрессора

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Соединенных Штатах Америки понимают, что Россия первая нападать не будет, поэтому намеренно делают из нее агрессора. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"Американские аналитики прекрасно понимают, что Россия первая нападать не будет: России это невыгодно по любым раскладам", - сказал Андрей Савиных.
Он сравнил нынешнюю ситуацию с событиями в Ираке, когда США нагнетали обстановку вокруг якобы наличия в этой стране оружия массового поражения. "Создается информационная кампания, которая изображает Россию агрессором - страна-агрессор, которая пытается захватить чужие территории. Причем зная, что Россия нападать не будет, можно грозить санкциями, а потом заявить: "Мы победили в информационной войне, предотвратили эту войну", - отметил депутат.-0-