Савиных: удивлен непониманием международными партнерами процессов, которые происходят в Беларуси

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивлен непониманием международными партнерами тех процессов, которые происходят в Беларуси, заявил по итогам видеоконференции в рамках заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я несколько удивлен непониманием (нашими международными партнерами. - Прим. БЕЛТА) тех процессов, которые происходят в Беларуси. Они исходят из каких-то своих представлений о том, как развиваются политические процессы в их странах, и накладывают эти представления на процессы в Беларуси. Со своей стороны я постарался объяснить, что Беларусь двигается по пути развития демократических стандартов и институтов, но делает это в интересах прежде всего собственных граждан и стабильного развития нашей страны", - сказал Андрей Савиных.

Парламентарий подчеркнул, мы категорически против любых внешних сил, которые создают финансовые фонды для того, чтобы поддерживать протестные настроения в Беларуси. "Фактически это приводит к развитию ситуации по модели "протесты в обмен на заработок". Это не ведет к стабильности, это укрепляет недоверие между различными социальными группами и в конечном итоге тормозит развитие демократических традиций, - отметил он. Я также высказал мнение о невозможности внешнего вмешательства, направленного на безальтернативную передачу власти какой-либо третьей силе. Это абсурдно. Власть в Беларуси стабильна, работает в интересах всего общества, простых людей, и мы будем реализовывать и дальше политику социального государства".

Андрей Савиных заявил, что объяснил европейским партнерам, что Беларусь заинтересована в широком внутреннем диалоге с участием максимального числа легитимных общественных организаций для модернизации политической системы в Беларуси. "Этот диалог может включать любые вопросы, которые представляют интерес для белорусского общества. По логике вещей он должен завершиться разработкой новых положений Конституции, которая модернизирует и политическую систему Беларуси. Изменения могут затронуть избирательное законодательство, законы о массовых мероприятиях, усилят существенным образом роль политических партий. Но, тем не менее, это не есть мое мнение или решение кого-либо одного в Беларуси. Этот диалог должен стать результатом общественного обмена мнениями, который выработает условия для политического и экономическоо развития нашей страны", - констатировал он.

Парламентарий добавил: "Я сказал, что мы будем приветствовать участие наших международных партнеров в поддержке, экспертном содействии развитию этого диалога при условии, если наши партнеры сумеют обеспечить открытое, взвешенное, а главное - дружелюбное и уважительное участие в этом процессе".-0-