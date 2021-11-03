Савиных: важно донести до европейских парламентариев правду о миграционном кризисе

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей 3-4 ноября примут участие в осеннем заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в режиме видео-конференц-связи. Сегодня председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных принимает участие в заседании Постоянного комитета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня начала работу осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Для нас особый интерес представляют дискуссии в рамках Постоянного комитета и Парламентской конференции. Прежде всего мы поднимаем вопросы взаимоотношений Беларуси с ОБСЕ и Европейским союзом. Вне всякого сомнения, очень важно донести до европейских парламентариев правду о миграционном кризисе. Прежде всего, мы говорим о том, что мигранты, попадая на территории Польши и Литвы, оказываются в весьма сложном положении, их права нарушаются. Мы хотим донести эту информацию до всех парламентариев региона ОБСЕ. Это важно еще и потому, что наша позиция полностью совпадает с позицией Международной организации по миграции, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и даже Европейского суда по правам человека", - сказал Андрей Савиных.

По его словам, разговор также пойдет о росте военной напряженности. "Мы отмечаем сосредоточение серьезного числа военных подразделений стран НАТО у нашей границы. Считаем это неоправданным и излишним. Республика Беларусь всегда была донором военной безопасности и прозрачности. Надеемся, что наши партнеры услышат нас и мы вместе будем работать прежде всего на укрепление доверия в европейском регионе, - отметил депутат. - Особое внимание важно уделить информации о ходе конституционной и политической реформы в Республике Беларусь. Дело в том, что мы видим, как парламентарии получают информацию не просто из недостоверных, а на самом деле лживых источников, которые абсолютно в искаженном свете показывают ситуацию в Беларуси. Сейчас особая ситуация, на мой взгляд. Честный, открытый, прямой разговор гораздо важнее любых подходов политкорректности. Это наш принцип работы на сегодняшней осенней сессии".

Андрей Савиных добавил, что ПА ОБСЕ - это площадка прежде всего для широкого обмена мнениями. "И она дает возможность донести нашу позицию до широкого круга политиков в Европе. Другой вопрос - захотят ли они услышать нас. Это вопрос, который остается открытым. Но тем не менее мы свою позицию изложим ясно, четко и понятно. Я хочу сказать, что, конечно, большое количество людей демонстрирует очень тенденциозное и политически мотивированное поведение. Тем не менее также значительное число парламентариев очевидно сочувствуют ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь. Именно через них мы хотим достучаться до простых граждан ЕС, чье мнение также важно и играет роль", - констатировал он.-0-