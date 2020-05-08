Председатель ЦИК Лидия Ермошина выступает в Овальном зале
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбор подписей в поддержку кандидатов в Президенты начнется 21 мая. Это предусмотрено календарным планом организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента, сообщила на заседании ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.
Последний срок подачи заявлений потенциальных кандидатов в президенты на регистрацию инициативных групп 15 мая. Сбор подписей начнется 21 мая и завершится 19 июня.
Календарный план утвержден на заседании ЦИК. Рассматривается еще ряд вопросов: по направлению национальных наблюдателей, об участии в голосовании граждан, которые находятся за рубежом и др.-0-
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