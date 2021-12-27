Щекин: агрессивная политика коллективного Запада по отношению к Беларуси с треском провалилась

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрессивная политика коллективного Запада по отношению к Беларуси с треском провалилась. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"В преддверии опубликования проекта Конституции, с одной стороны, белорусский народ сплотился вокруг национального лидера Александра Лукашенко, с другой - беглые и финансируемые их некоторые западноевропейские политические круги терпят фиаско. Результаты масштабного социологического исследования расставили все точки над i. В непростых социально-политических условиях исключительная поддержка Президента - 72,3%, армии - 70,6%, правоохранительных органов - 62,5%, правительства - 59,8%, судов - 58,3%, парламента - 56,4% стала беспрецедентным фактором исторической правды в новейшей истории не только для Беларуси. Уже можно с полной уверенностью констатировать, что агрессивная политика коллективного Запада по отношению к Беларуси с треском провалилась", - рассказал Николай Щекин.

По его словам, все попытки коллективного "змагарства" Запада расшатать и уничтожить посредством блицкрига, а также санкциями и шантажом Беларусь получили эффект бумеранга. "Глава государства был инициатором создания Всебелорусского народного собрания. Поэтому тот факт, что 62,2% всецело доверяют ВНС, является фундаментальным критерием наших граждан в оценке перспектив развития, ярко свидетельствующий о неразрывном восприятии судьбы Беларуси и исторической миссии Президента", - отметил аналитик.

"Как показывают результаты масштабного социологического исследования, история суверенной и независимой Беларуси рационально философски осмысливается гражданами и рефлексивно белорусским народом воспринимается как цивилизационное достижение и воплощение многовековой мечты о создании своей государственности. Такие цифры, как 57,3% доверия государственным служащим, 56,8% - местным органам власти, 52,9% - ЦИК, говорят о востребованности в белорусском обществе стабильности через решение насущных проблем посредством властей на местах", - подчеркнул Николай Щекин.

Аналитик добавил, что все вынесенные вопросы в социсследование важны и отразили реальную картину. "Но за цифрами и процентами надо видеть главное - динамику, основные тенденции, закономерности и перспективу, личность. Главное одно - вся пропаганда коллективного Запада с многомиллиардными вливаниями в нее и в пятую колонну, провокации и санкционную политику, террористические организации и акции оказались преступным блефом и интеллектуальным бессилием перед исторической миссией Александра Лукашенко. Впереди серьезная работа - обсуждение проекта Конституции, осмысление основных положений и свободное волеизъявление - голосование", - констатировал он.-0-