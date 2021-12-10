Щекин: Беларусь находится на линии цивилизационного разлома в геополитическом переделе мира

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь находится на линии цивилизационного разлома в геополитическом переделе мира Западом. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Саммит за демократию" под эгидой США стал серьезным сигналом для всех независимых стран мира. Его проведение можно считать отсчетом начала новой холодной войны. Готовится идеологическое обоснование геополитического наступления на свободный мир. На саммите, по сути, будет принят идеологический ультиматум всем тем, кто не хочет жить по стандартам и фашистским принципам коллективного Запада. К слову сказать, сам факт того, что "саммит за демократию" состоялся в закрытом режиме, говорит о заговоре англосаксов со своими колониями против инакомыслия. Отсутствие понимания структуры самого саммита свидетельствует о последних судорожных потугах США сохранить однополярный мир и в очередной раз подстроить его под себя. Американская демократия - это постоянная борьба со свободными и независимыми странами за свое право их превращать в колонии и бесплатную ресурсную базу", - считает Николай Щекин.

По его словам, саммит также преследует цель подменить собой все международные структуры. "Более того, "демократический натиск" на мир в формате саммита с привлечением "Бухарестской девятки" следует расценивать как новый идеологический и военно-политический метод управления мировыми процессами в секторально-региональном формате посредством коррумпированных государственных структур многих стран. Из 110 принявших участие в саммите большинство является инструментом в руках англосаксов для манипулирования и воздействия на остальной мир. В этой связи вполне логичным будет, что главной мишенью объявят Союзное государство, славянское единство, - полагает эксперт. - Беларусь находится на линии цивилизационного разлома в геополитическом переделе мира. Поэтому в ближайшее время следует ожидать со стороны Польши, Литвы и Украины более изощренных провокаций на границе с задействованием дипломатического давления и с синхронным выступлением некоторых военных подразделений. Все это будет проходить на фоне информационной истерии. Так, например, провокация Украины 4 декабря в районе пункта пропуска "Новая Рудня" военным вертолетом Ми-8 наглядно продемонстрировала один из сценариев подобных вылазок".

Николай Щекин отметил: в интервью TRT Александр Лукашенко в доступной форме пояснил западный механизм дестабилизации общества на примере Беларуси и причины давления на нашу страну, связанные именно с США. "Приведенный Президентом факт о 10 попытках совершения террористических актов на территории Беларуси в этом году подтверждает его тезис о том, что нас в покое не оставят. И строительство Польшей забора, и дислоцирование двух дивизий у наших границ, а также введение пятого пакета санкций - все это говорит о системной и комплексной работе коллективного Запада по реализации своей цели - смены власти в Беларуси и установлении своих колониальных порядков. В этой связи процесс подготовки к референдуму станет реальной проверкой нашего общества и государства на прочность. В складывающейся ситуации укрепление суверенитета Беларуси и Союзного государства становится более актуальным вопросом, чем мы могли предположить", - резюмировал аналитик.-0-