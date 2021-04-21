Щекин: "коллективный Запад" пытается наносить удары по Союзному государству со всех сторон

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Коллективный Запад" пытается со всех сторон наносить удары по Союзному государству. Такое мнение высказал кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тенденция такова, что пытаются наносить постоянные удары по Союзному государству практически со всех сторон - вот тот самый "коллективный Запад". Исходя из этих позиций, ожидания (от переговоров президентов Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА), конечно, очень большие", - сказал Николай Щекин.

Прежде всего он затронул тему экономического сотрудничества двух стран. Политолог отметил, что этой сфере в последнее время власти уделяют особое внимание. Другой немаловажный вопрос - необходимость налаживания тесных связей по линии спецслужб, военных ведомств, в энергетической сфере. И последние события, по словам Николая Щекина, тому подтверждение.

"Сейчас со всех сторон идут угрозы именно энергетического локдауна. Причем это опасные угрозы. Даже те, как говорится, протестуны и те, кто говорил о том, что надо ликвидировать Президента, акцентировали на этом внимание. А это уже будет катастрофа мирового масштаба", - заявил эксперт.-0-