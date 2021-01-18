Щекин: навязываемые "демократические стандарты" не могут быть выше национальных интересов

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Так называемые и никому не известные в мире "демократические стандарты" не могут быть выше национальных интересов. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Атмосфере ненависти, черным спискам, персональным угрозам репрессиями, санкциями в отношении патриотов, выступающих за суверенность Беларуси, государство должно дать жесткий и бескомпромиссный отпор. Уверен, со мной многие согласятся, что так называемые уличные протестуны стали токсичны для всей страны. Нельзя допустить, чтобы они навязывали свои либеральные взгляды всему белорусскому обществу, при этом проводя подрывную деятельность в интересах иностранных государств, - отметил Николай Щекин. - В этой связи считаю, что когда речь идет о национальной безопасности, то государству следует усилить все возможные меры и не позволить разрушить гражданский мир. Сильное государство - гарантия независимости Беларуси, оно должно уметь защищать себя".

По мнению эксперта, новая реальность заключается в том, что одним нажатием клавиши можно стереть с лица земли как любого человека, так и всю страну. "Речь идет об объявленной по всему миру, и практически всем, цифровой войне. Важно обеспечить права и свободы в рамках национального белорусского государства, а не по требованию оппозиции и методичкам западных кураторов на деньги спецслужб. Беларуси понадобились тысячелетия, чтобы осознать себя как нацию и создать свою государственность и страну Беларусь. Так называемые и никому не известные в мире "демократические стандарты" не могут быть выше национальных интересов. Предпринимаемые Западом попытки через соцсети, различные рейтинговые агентства "расчеловечить" белорусский народ, посеять сомнения в его самодостаточности могут остановить только сильные лидерские качества и политическая воля национального лидера, что мы наглядно увидели в августе, а также рационально оценивающие ситуацию граждане страны, любящие свою Родину", - подчеркнул Николай Щекин.

По словам кандидата философских наук, проводить эксперименты над страной и делать из Беларуси лабораторию или альтернативный либеральный проект недопустимо, так как это уничтожит наше будущее.

"Сейчас очевидно, что в мире повсеместно идет захват политических элит и государственной власти цифровыми корпорациями, тем самым ставя целые государства вне закона, так как и сами методы не вписываются в правовое поле современного мирового сообщества. Цифровое лобби показало на примере США и Украины, на что способно в плане захвата власти и переформатирования общественного устройства. Цифровая безопасность - это новый и главный проект выживаемости белорусского государства в будущем. Поэтому основная задача органов госуправления и Всебелорусского народного собрания - сформировать условия и выработать такие меры по противодействию цифровым революциям и гражданским войнам, которые бы позволили сохранить страну и обеспечить безопасность как человека, так и в целом общества, - сказал эксперт. - 2020 год показал, что модель белорусской государственности оказалась эффективнее большинства так называемых демократических стран, власть которых, да и суверенность уже не принадлежат своим народам. Беларуси даже при беспрецедентном давлении удалось сохранить все демократические процедуры, позволившие обеспечить стабильность, мир и управляемость страной".-0-