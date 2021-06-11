Щекин: обращение сенаторов и депутатов демонстрирует единство всего народа

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обращение сенаторов и депутатов к мировому сообществу демонстрирует единство и монолитность всего белорусского народа. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси Николай Щекин.

По его словам, коллективный Запад перешел в наступление в своей подрывной деятельности и развернул очередной этап гибридной войны против Беларуси.

"Санкциями политические элиты и спецслужбы Запада хотят сделать Беларусь территорией отчуждения, концлагерем по выкачиванию ресурсов. Обращение сенаторов и депутатов к мировому сообществу демонстрирует единство и монолитность всего белорусского народа. Политические элиты и спецслужбы Запада уже ни перед чем не остановятся. Анонсированные изменения в уставе НАТО свидетельствуют о вероятной катастрофической развязке данной ситуации, связанной с противостоянием Запада и Востока. Сегодня Беларусь - перед выбором: либо стать колонией и маршировать под европейскими знаменами, приняв политику двойных стандартов и смириться с ролью второсортного народа, либо сохранить суверенность, гордость, достоинство и сберечь страну для будущих поколений", - уверен аналитик.

Он считает, что нужно говорить открыто - Беларуси объявлена война. "Не столь уже важно - холодная или нет. Наша страна, с одной стороны, оказалась перед угрозой уничтожения, с другой - белорусский народ во главе с Президентом готов пойти в отстаивании своих интересов на все меры. Думаю, Запад это должен был понять, - отметил Николай Щекин. - Беглые уголовники - это как чемодан без ручки для Запада, поэтому они готовы пойти на самые подлые и мерзкие поступки ради частной наживы. Считаю, белорусское государство и общество должны стать единым фронтом не только в осуждении политики западных стран, но прежде всего заявить всему миру как о недопустимости подобных действий, так и о готовности всей страны защищать себя. Обращаясь к Западу, можно сказать только одно: господа, опомнитесь, вы запустили процесс саморазрушения в своем доме. И если международное право уже идет по пути траурной процессии, то остаться человеком никогда не поздно".

Политолог допускает, что санкции нанесут определенный ущерб экономике, и к этому мы должны быть готовы. "Совет Министров вырабатывает комплекс мер по смягчению последствия санкций и системно модернизирует экономическую сферу. В данном смысле многовекторность в экономике, проводимая главой государства, оправдала себя. Интеграционные процессы с Россией и их активизация смогут уберечь от надвигающейся катастрофы для всего славянского мира. В этой связи указ об учреждении Дня народного единства является своего рода продолжением закрепления белорусской государственности в цивилизационном развитии мирового сообщества. Теперь главной задачей является содержательно наполнить этот день своей сакральностью и не только как возрожденческий символ, но и как своего рода знак победы добра над злом, труда над инертностью и безразличием, патриотизма над предательством", - резюмировал Николай Щекин. -0-