Щекин: с подачи идеологов НАТО страны Восточной Европы втянуты в орбиту возрождения нацизма

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стала последним форпостом на пути агрессивной политики США по завоеванию и колонизации России. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Заявление первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Игоря Короля о том, что за последние четыре года военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась, свидетельствует, во-первых, о том, что в отношениях с коллективным Западом мы в критической точке, во-вторых, что Беларусь оказалась не передовой в объявленной Союзному государству и нашей стране гибридной войне, а в-третьих, что сама природа НАТО изменилась в сторону активной экспансии посредством военных операций и расширения своей инфраструктуры", - отметил аналитик.

По его словам, для нашей страны альтернативных предложений построения суверенного государства нет. "Демократия коллективного Запада стала идеологическим вирусом, а технология ее продвижения - колониальной оккупацией. В этой связи НАТО стала самой токсичной международной организацией в мире. Создание и деятельность НАТО - это полный провал Европы в своем устремлении стать геополитической силой. К слову сказать, не надо забывать, что Североатлантический альянс был создан прежде всего в противовес колониальным притязаниям Франции и Великобритании, а уже последующие задачи концентрировались на противостоянии СССР. Сегодня НАТО оккупировала всю Европу, не защищая, а скорее жестко контролируя ее, - рассуждает Николай Щекин. - Будем реалистами: НАТО как инструмент военно-политического контроля над Европой и непосредственно над Германией, а также как антисоветский таран выполнила свою функцию. Сегодня НАТО стала уже реальным механизмом разделения мира на два лагеря. Блок существует, с одной стороны, для себя как бюрократическая система, а с другой - для давления над Европой, чтобы она никогда не стала самостоятельной во всех сферах жизнедеятельности, и как инструмент продвижения провокационной политики и интересов США".

Эксперт уверен, что Польша и государства Прибалтики сейчас инфраструктурно обслуживают НАТО, начиная с расширения возможностей военно-морских баз и завершая созданием специализированной инфраструктуры для переброски и развертывания мобильных корпусов США на территорию Европы. "Скептикам задам вопрос: с какой целью около границ Беларуси разворачиваются мощные военные базы с расположением на них военного оружия стратегического назначения? Разве Беларусь хоть для одной страны мира представляет угрозу? Ответ очевиден, - констатирует Николай Щекин. - Сегодня Беларусь стала последним форпостом на пути агрессивной политики США по завоеванию и колонизации России. Восточная Европа, к сожалению, оказалась ментально слаба и не смогла отстоять свой суверенитет. Более того с подачи идеологов НАТО страны Восточной Европы были втянуты в орбиту возрождения идеологии нацизма и размывания национально-культурных исторических традиций, через расчеловечевание целых европейских народов. Исходя из обнародованных планов США и НАТО, Беларуси было уготовлено несколько сценариев: участь Югославии или в оптимальном для них плане - украинский вариант. Поэтому роль ОДКБ, Союзного государства трудно переоценить в вопросах безопасности и охраны суверенитета и независимости. Это вопрос выживания страны".-0-