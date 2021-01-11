Щекин: события в США демонстрируют слабость и фантомность западной демократии

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 11 января 2021
Минск Сплошная облачность -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:42 Электронная ярмарка вакансий состоится 14 января с участием предприятий Минска Регионы
12:37 Минздрав РФ дал разрешение центру им. Гамалеи на исследование препарата "Спутник Лайт" В мире
12:25 В витебской школе открылся переоснащенный благодаря Минобразования компьютерный класс Регионы
12:14 Более 2,1 тыс. многодетных семей Гомельской области улучшили жилищные условия в 2020 году Регионы
12:09 Пеллетный завод построят в Кобринском районе Регионы
12:09 В Украине за неделю COVID-19 заболели более 41 тыс. человек В мире
12:05 На "Рождественскую елку" в Минск приехали 1,6 тыс. детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов Общество
12:03 Пьяный подросток угнал автомобиль в Столинском районе Происшествия
11:55 Снег и гололедица ожидаются местами по Беларуси 12 января Общество
11:53 Минсвязи выпустит почтовые марки со зверятами Общество
11:47 Россиянин предстанет перед судом за ранение двух милиционеров в Брестской области Происшествия
11:41 Морозы до -25°С ожидаются в Беларуси на этой неделе Общество
11:33 НДС на некоторые кондитерские изделия увеличили в Беларуси Экономика
11:32 В России за сутки выявили 23 315 случаев заражения COVID-19 В мире
11:27 Белорусские таможенники в 2020 году пресекли 85 попыток незаконного ввоза транспортных средств Происшествия
11:23 В Индонезии 13 человек погибли и 27 пропали без вести при сходе оползня В мире
11:21 В Калинковичах подросток получила ожоги при розжиге печи Происшествия
11:18 Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби Спорт
10:50 За выходные в Беларуси под колесами авто 6 человек погибли, 30 - травмированы Происшествия
10:50 Лукашенко провел встречу с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем Президент
10:40 На МКАД легковушка наехала на осветительную мачту Происшествия
10:38 Савиных: от Всебелорусского народного собрания ждем оценки направлений развития страны Общество
10:37 Восемь человек погибли из-за снегопадов у побережья Японского моря В мире
10:36 Мать и двое детей пострадали при пожаре дома в Гомельском районе Происшествия
10:34 Житель Брестского района хранил более 300 патронов для винтовки Мauser Происшествия
10:31 "Новогодний экспресс" Детской железной дороги в период праздников перевез более 4 тыс. пассажиров Регионы
10:24 Выставка "Белагро-2021" пройдет в Минске 1-5 июня Афиша
10:22 Щекин: события в США демонстрируют слабость и фантомность западной демократии Политика
10:21 В Марьиной Горке из-за аварии без холодной воды были 3 многоквартирных и 9 частных домов Регионы
10:10 Экипажи ГАИ дежурят на пешеходных переходах вблизи школ Регионы
Все новости
Все новости
Политика
11 января 2021, 10:22

Щекин: события в США демонстрируют слабость и фантомность западной демократии

Фото из архива "СБ. Беларусь сегодня"
Фото из архива "СБ. Беларусь сегодня"

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. События, происходящие в США, показали слабость и фантомность западной демократии. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

По его словам, с 1997 года с подписанием Киотского протокола США, как и весь Запад, постепенно начали дрейфовать в сторону глубокого социального кризиса, дисбаланса роли государства и глобальных частно-корпоративных интересов. "В течение прошлого года весь мир видел в Америке бесчинства, погромы в городах, грабежи и убийства. Сейчас как в США, так и на всем Западе наметилось проявление двух тенденций. С одной стороны, всплеск отчаяния людей и предательство политической элиты своего народа. С другой, так называемые апостолы демократии Googlе, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Twitch, Reddit стали рупором экстремизма и превратились в механизм раскручивания цифровой гражданской войны. Произошла узурпация власти по американской модели с дальнейшим уничтожением социальных ценностей и реальным блокированием свободы выбора и вероисповедания. Опасность для всего мира заключается в том, что без ответа остается вопрос, находится ли сейчас ядерное оружие сверхдержавы в безопасности?" - задается вопросом аналитик.

"Беззаконие, "демократия по-американски" захлестнули не просто США как страну, но прежде всего умы граждан. Опасения, что Америка деградирует, подтвердились. Впрочем, в этой связи надо отметить, что европейские страны двигаются в своем развитии именно в этом же направлении. Политическое бессилие управленческих элит, их коррумпированность, вседозволенность спецслужб, сращивание государственных и частных корпоративных интересов привели к моральному банкротству Запада и началу его деградации. Более того, транснациональные корпорации насаждают свои правила игры, в которых личность, ее права и уж тем более свободы и демократические принципы уничтожаются посредством цифровых технологий, - считает Николай Щекин. - Непрофессионализм, отсутствие боевой дисциплины полиции и спецслужб Запада приводит к печальным последствиям - террору и раскачиванию государственных устоев. "Сетевой арест" Дональда Трампа - это прямой путь к созданию цифрового концлагеря. То, что мы наблюдаем в США, показало слабость и фантомность западной демократии. Ситуация с выборами демонстрирует, что мировые финансовые элиты ради своих интересов готовы уничтожить любое государство. А США является первопроходцем интернет-репрессий не только в Америке, но и по всему миру".

Кандидат философских наук уверен, что именно такая участь была уготовлена и Беларуси. "Только политическая воля Александра Лукашенко, его преданность стране позволили избежать американского (альтернативного) сценария и отстоять суверенность и независимость страны, остановив открытую киберугрозу. Уже очевидно, что все предположения и гипотезы о том, что 9 августа 2020 года и в поствыборный период Беларусь была использована как полигон для реализации плана цифрового государственного переворота, оказались верны. Поэтому считаю, что в ближайшее время, сделав правильные выводы из мировых процессов и с возросшим давлением на Беларусь, следует мобилизовать усилия по визуализации киберугроз и разработке конкретных мер по противодействию давлении, прежде всего в сфере IT-технологий. Всем нужно сплотиться, чтобы сохранить стабильность, мир и справедливость", - резюмировал Николай Щекин.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения политика США
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Фото КАБАР Наблюдатели от МПА СНГ присутствовали при открытии участков на выборах президента Кыргызстана
Фото из архива Наблюдатели СНГ продолжают мониторинг выборов президента Кыргызстана
Во время встречи. Фото МИД Беларусь и Швейцария подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога
Фото из архива Делегация турецкого Комитета по внешнеэкономическим связям посетит Беларусь
Фото "МИР 24" Депутаты Парламентского собрания СГ примут участие в мониторинге за выборами президента Кыргызстана
Фото из архива Посол и почетный консул обсудили экспорт белорусских товаров в Армению в условиях пандемии
Главное
Александр Лукашенко и Рене Фазель Лукашенко провел встречу с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1833 пациента с COVID-19, выписаны - 2364
Оргкомитет Всебелорусского народного собрания уже получил 17 тыс. предложений
Петришенко: акция "Наши дети" дарит внимание, доброту и душевность
Топ-новости
В Беларуси уточнили порядок совершения новых нотариальных действий
Гайдукевич: жду от Всебелорусского народного собрания конкретных решений по улучшению жизни в стране
Снег и гололедица ожидаются местами по Беларуси 12 января
Экипажи ГАИ дежурят на пешеходных переходах вблизи школ
На "Рождественскую елку" в Минск приехали 1,6 тыс. детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов
НДС на некоторые кондитерские изделия увеличили в Беларуси
Вакцины от COVID-19 детям пока не делают - главврач детской инфекционной больницы Минска
Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби
Щекин: события в США демонстрируют слабость и фантомность западной демократии
Более 2,1 тыс. многодетных семей Гомельской области улучшили жилищные условия в 2020 году
Индустриальный парк "Великий камень" рассчитывает в 2021 году привлечь около 17 резидентов
Обладателями Гран-при "Арт-парада в Витебске" стали представители Беларуси и Мальты
"Новогодний экспресс" Детской железной дороги в период праздников перевез более 4 тыс. пассажиров
Выставка "Белагро-2021" пройдет в Минске 1-5 июня
МСЧ рекомендует очищать кровлю от снега во избежание несчастных случаев
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.