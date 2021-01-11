Щекин: события в США демонстрируют слабость и фантомность западной демократии

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. События, происходящие в США, показали слабость и фантомность западной демократии. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

По его словам, с 1997 года с подписанием Киотского протокола США, как и весь Запад, постепенно начали дрейфовать в сторону глубокого социального кризиса, дисбаланса роли государства и глобальных частно-корпоративных интересов. "В течение прошлого года весь мир видел в Америке бесчинства, погромы в городах, грабежи и убийства. Сейчас как в США, так и на всем Западе наметилось проявление двух тенденций. С одной стороны, всплеск отчаяния людей и предательство политической элиты своего народа. С другой, так называемые апостолы демократии Googlе, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Twitch, Reddit стали рупором экстремизма и превратились в механизм раскручивания цифровой гражданской войны. Произошла узурпация власти по американской модели с дальнейшим уничтожением социальных ценностей и реальным блокированием свободы выбора и вероисповедания. Опасность для всего мира заключается в том, что без ответа остается вопрос, находится ли сейчас ядерное оружие сверхдержавы в безопасности?" - задается вопросом аналитик.

"Беззаконие, "демократия по-американски" захлестнули не просто США как страну, но прежде всего умы граждан. Опасения, что Америка деградирует, подтвердились. Впрочем, в этой связи надо отметить, что европейские страны двигаются в своем развитии именно в этом же направлении. Политическое бессилие управленческих элит, их коррумпированность, вседозволенность спецслужб, сращивание государственных и частных корпоративных интересов привели к моральному банкротству Запада и началу его деградации. Более того, транснациональные корпорации насаждают свои правила игры, в которых личность, ее права и уж тем более свободы и демократические принципы уничтожаются посредством цифровых технологий, - считает Николай Щекин. - Непрофессионализм, отсутствие боевой дисциплины полиции и спецслужб Запада приводит к печальным последствиям - террору и раскачиванию государственных устоев. "Сетевой арест" Дональда Трампа - это прямой путь к созданию цифрового концлагеря. То, что мы наблюдаем в США, показало слабость и фантомность западной демократии. Ситуация с выборами демонстрирует, что мировые финансовые элиты ради своих интересов готовы уничтожить любое государство. А США является первопроходцем интернет-репрессий не только в Америке, но и по всему миру".

Кандидат философских наук уверен, что именно такая участь была уготовлена и Беларуси. "Только политическая воля Александра Лукашенко, его преданность стране позволили избежать американского (альтернативного) сценария и отстоять суверенность и независимость страны, остановив открытую киберугрозу. Уже очевидно, что все предположения и гипотезы о том, что 9 августа 2020 года и в поствыборный период Беларусь была использована как полигон для реализации плана цифрового государственного переворота, оказались верны. Поэтому считаю, что в ближайшее время, сделав правильные выводы из мировых процессов и с возросшим давлением на Беларусь, следует мобилизовать усилия по визуализации киберугроз и разработке конкретных мер по противодействию давлении, прежде всего в сфере IT-технологий. Всем нужно сплотиться, чтобы сохранить стабильность, мир и справедливость", - резюмировал Николай Щекин.-0-