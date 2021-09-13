Щекин: все попытки коллективного Запада изолировать Беларусь провалились

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все попытки коллективного Запада изолировать Беларусь провалились. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Заявление Александра Лукашенко об условиях диалога с Западом - после прекращения санкционного давления и унижения патриотов - окончательно расставило все точки над i в отношении Запада. Таким образом, Беларусь отказалась от колониальной системы Запада. Модернизация интеграционных процессов в формате Союзного государства определила стратегию развития Беларуси на ближайшие 20 лет с учетом политических перспектив. Это гарантия экономической безопасности и независимости страны. Анонсированная главой государства еще одна встреча с Президентом России и приобретение вооружения и военной техники в России - это недвусмысленный сигнал западному миру об абсурдности и недальновидности проводимой им политики", - отметил Николай Щекин.

По его словам, Беларусь столкнулась с жесткой, глубоко эшелонированной агрессией со стороны коллективного Запада.

"Сегодня на западе Союзного государства и по периметру ОДКБ ощутимо возросли риски и вызовы. На фоне непрекращающейся гибридной войны против Беларуси требуется комплекс мер по обеспечению суверенитета и независимости. В этой связи совместные стратегические учения "Запад-2021" носят оборонительный характер и являются залогом мирного существования Беларуси. Истерика "натовского колхоза" свидетельствует о несостоятельности политических элит Запада трезво оценить сложившуюся мировую ситуацию и адаптировать свои военно-политические структуры под новые реалии. НАТО превратилось в глобальную террористическую организацию, а ее руководители, как и стран входящих в блок, - преступников, - уверен аналитик. - Результат их деятельности очевиден - по всему миру десятки стран разрушены, миллионы их граждан убиты, а также без суда и следствия десятилетиями находятся в секретных тюрьмах ЦРУ, подвергаясь пыткам. К слову сказать, отказ наблюдателей со стороны НАТО приехать на учение говорит о серьезных политических комплексах неполноценности и ущербности самого блока. В свою очередь, отсутствие политической воли Брюсселя заводит коллективный Запад в геополитический тупик и лишает народы своих стран будущего".

В этой ситуации Николай Щекин называет самый оптимальный сценарий для Беларуси - в рамках Союзного государства укреплять безопасность, суверенность и развивать экономику.

"Генерация 28 программ Союзного государства стала, с одной стороны, качественным скачком в развитии двух государств, с другой, сокрушительным ударом по западной идеологии. Беларусь не собирается оплачивать агрессивную политику Запада и интересы транснациональных корпораций, зарабатывающих на миграционном кризисе. Поступательное сближение Беларуси и России формирует новую философию архитектуры международных отношений. Президент Александр Лукашенко как национальный лидер одержал очередную, но двойную победу - реализовал свою стратегию-мечту Союзного государства и открыл уникальную цивилизационную перспективу будущего белорусского народа. Все попытки коллективного Запада изолировать Беларусь провалились, - подчеркнул эксперт. - С одной стороны, беглые превратились в европейский мусор, с другой - коллективный Запад стал заложником своих иллюзий".

Более того, как считает политолог, с течением времени мы станем свидетелями кризиса целых отраслей в экономике тех стран, которые ввели против нас санкции, тем самым подорвав доверие своих граждан и нанеся себе экономический ущерб.

"В преддверии Дня народного единства, который будет впервые отмечаться в стране 17 сентября, Беларусь, пройдя сложный путь взросления, продемонстрировала силу духа, отстояла свой суверенитет, сохранила мир и стала в геополитическом масштабе страной-символом свободы и исторической правды", - подытожил Николай Щекин.-0-