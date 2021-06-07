Щекин: Запад перешел в наступление, не считаясь ни с международным правом, ни с презумпцией невиновности

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад в своих агрессивных планах перешел в наступление, не считаясь ни с международным правом, ни с принципом презумпции невиновности. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси Николай Щекин.

"Череда событий за последние несколько месяцев (провалившаяся попытка физического устранения Президента, провокация западных спецслужб с самолетом RyanAir) вполне вписывается в логику развернувшихся событий, сценарий которых писался политическими элитами коллективного Запада. Но заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что "альянс обеспокоен все более тесным сотрудничеством России и Беларуси" является новой пикантной подробностью-открытием о роли альянса в этих процессах. В любом случае признание генсека НАТО говорит о прямой заинтересованности и, скорее всего, участии в планировании и частичном финансировании провокаций против Беларуси военно-политическим блоком. Пожалуй, впервые за годы независимости Беларуси НАТО на официальном уровне дезавуирует свои агрессивные намерения и вполне определенную позицию относительно своих целей и, в частности, нашей страны", - уверен аналитик.

По его словам, непосредственное участие высокопоставленных лиц западных стран и военных альянсов, таких как премьер-министр Польши, президент Литвы, министр иностранных дел Латвии, теперь генсек НАТО и многих других деятелей в подготовке госпереворота и многочисленных провокаций говорит о комплексной и системной работе по реализации этапов гибридной войны против нашей страны.

"Считаю, что также и Союзное государство оказалось под прямым уже вероятным военным ударом. Коллективный Запад в своих агрессивных планах перешел в наступление, не считаясь ни с международным правом, ни с принципом презумпции невиновности. Стало очевидным, что для всего Запада мы априори всегда были и остаемся врагами. И только одно наше существование уже является для коллективного Запада неприемлемой реальностью. Недобросовестная экономическая конкуренция, подрывная деятельность через информационные фейки и свою агентурную сеть, государственный терроризм, постоянные попытки развязать гражданскую войну, санкционная политика на удушение нашей страны, шантаж и давление высших должностных лиц - все это небольшой набор из применяемых к нам средств, которыми не брезгуют недоброжелатели, преследуя цель по мягкой (хотя не исключен и горячий военный вариант) оккупации Беларуси, - рассуждает Николай Щекин. - Уверен, в ближайшие недели НАТО по отношению к Союзному государству и Беларуси проявит себя, как, прежде всего, военный блок. Речь идет о кибератаках на государственные учреждения либо очередной провокации на границе страны. Следует также ожидать секторальное усиление полномасштабной компании по дискредитации главы государства и органов госуправления".

Эксперт считает, что прозвучавшие от Протасевича в программе ОНТ "Ничего личного" сведения вызовут геополитическое цунами. "Реакция так называемой оппозиции и беглых, а также Запада на откровение Протасевича подтверждает озвученные им факты. Можно предположить, что эта информация в определенной степени сломала игру коллективному Западу и ввергла в организационный хаос бюрократическую систему спецслужб западных стран и НАТО. Однако подобная диспозиция активизирует более агрессивный ответ со стороны Запада, вплоть до открытой дипломатической войны (отказ в аккредитации белорусских дипломатов) и технологических угроз (в информационной и энергетической сферах). Поэтому структурно-функциональное усиление Совбеза страны, принятые законы о СМИ, постановление Совета безопасности №1 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь", а также кооперация в военно-промышленном комплексе России и Беларуси, в том числе поставки современного вооружения, - это адекватные меры на действия Запада", - отметил политолог.

"В ближайшее время нас ожидают еще немало громких заявлений и разоблачений (в том числе от Протасевича и других новых фигурантов дела), подтверждающих угрожающие и воинствующие намерения и действия политических элит Запада и спецслужб НАТО. Эффективное взаимодействие Беларуси и России стало основным преткновением для Запада в завоевании и колонизации мира. Наступает время отрезвления, всенародной мобилизации страны, глубокого всестороннего анализа и размышлений о том, что с нами произошло, что было уготовлено и какие шаги предпринимать дальше", - резюмировал Николай Щекин.-0-