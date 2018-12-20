Щеткина награждена орденом МПА СНГ за вклад в развитие дружбы между народами

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина награждена орденом Межпарламентской ассамблеи стран - участниц СНГ "Содружество". Этой наградой вице-спикер отмечена за вклад в развитие и укрепление дружбы между народами стран СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Церемония вручения ордена состоялась 19 декабря. Вручая награду, председатель Совета Республики Михаил Мясникович отметил, что Марианна Щеткина многое сделала для укрепления международного сотрудничества и развития межпарламентского взаимодействия на пространстве СНГ. Являясь сопредседателем организационного комитета по подготовке и проведению четвертого и пятого форумов регионов Беларуси и России, она внесла большой вклад в развитие белорусско-российских отношений.

Будучи Национальным координатором по ЦУР, Марианна Щеткина активно продвигает вопросы устойчивого развития на площадках МПА СНГ. Возглавляя Белорусский союз женщин, она укрепляет сотрудничество с женскими организациями стран Содружества.-0-