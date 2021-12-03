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03 декабря 2021, 22:39

Се Сяоюн: Китай готов совместно с Беларусью защищать коренные интересы друг друга и укреплять стратегическое партнерство

Се Сяоюн. Фото из архива
Се Сяоюн. Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай готов совместно с Беларусью защищать коренные интересы друг друга и укреплять стратегическое партнерство. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн, комментируя Директиву о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем.

"Мы обратили внимание на то, что сегодня Президент Лукашенко Александр Лукашенко подписал Директиву “О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой”. Это второй раз, когда глава государства подписывает директиву о развитии китайско-белорусских отношений с 2015 года, - отметил дипломат. - Новый документ обладает богатым содержанием и включает в себя конкретные идеи белорусской стороны по развитию двустороннего сотрудничества Беларуси и Китая в таких областях, как политика, экономика и торговля, инвестиции, межрегиональные связи, военно-техническое сотрудничество, наука и технологии, образование, культура и здравоохранении. А также отражает большое значение, которое Александр Лукашенко и правительство Беларуси придают китайско-белорусским отношениям".

"Это, несомненно, придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества двух стран в различных областях", - убежден Се Сяоюн.

Посол также отметил: "В последние годы благодаря стратегическому руководству и общей заботе Председателя Си Цзиньпина и Президента Лукашенко китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества поддерживают хорошую динамику развития, двустороннее сотрудничество в различных областях непрерывно углубляется и достигло плодотворных результатов".

При этом он подчеркнул, что политическое взаимодоверие между двумя странами неуклонно укрепляется, обе стороны осуществляют тесную координацию в международных делах. "Деловое сотрудничество показывает результативность. Совместное строительство "Одного пояса, одного пути" неуклонно продвигается и строительство Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" достигло значительных результатов, - продолжил Се Сяоюн. - Межрегиональное сотрудничество двух стран находится в стадии непрерывного наращивания и стало новой точкой роста дружественного сотрудничества между двумя странами. Контакты в гуманитарной сфере, включая образование и культуру, становятся все более тесными и взаимопонимание между народами двух стран углубляется".

Дипломат считает важным, что в ходе совместной борьбы с эпидемией Китай и Беларусь предоставляют друг другу помощь в виде медицинских материалов и своевременно обмениваются опытом борьбы с эпидемиями.

"Правительство Китая уже безвозмездно предоставило Беларуси четыре партии вакцины против COVID-19. Все это в полной мере показало высокий уровень и особенность китайско-белорусских отношений и продемонстрировало глубокую дружбу между двумя народами", - считает посол.

"Как всесторонний стратегический партнер, китайская сторона готова работать вместе с белорусской стороной для дальнейшего развития делового сотрудничества в различных областях, совместно защищать коренные интересы друг друга, отстаивать международную справедливость и беспристрастность, укреплять мир как в регионе, так и во всем мире на благо двух стран и народов", - заявил посол Беларуси в КНР.-0-

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