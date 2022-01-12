Се Сяоюн: на примере "Великого камня" Беларусь и КНР показали истинный смысл взаимовыгодного сотрудничества

12 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На примере "Великого камня" Беларусь и КНР продемонстрировали истинный смысл взаимовыгодного сотрудничества. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн, выступая сегодня на международной научно-практической конференции "Три десятилетия белорусско-китайских отношений и создание сообщества единой судьбы человечества", передает корреспондент БЕЛТА.

"Согласно статистическим данным китайской стороны, объем двусторонней торговли возрос с $60,8 млн на момент установления дипломатических отношений до нынешних около $3 млрд, увеличившись в 50 раз, - сказал дипломат. - Беларусь - это страна, которая в числе первых откликнулась на китайскую инициативу "Один пояс, один путь" и активно участвует в ее реализации. Обе стороны используют возможность совместной реализации этой инициативы для всестороннего повышения уровня сотрудничества в таких сферах, как торговля, инвестиции, наука и техника, инфраструктура".

Он обратил внимание на то, что Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" стал крупнейшим зарубежным индустриальным парком, построенным с участием китайских предприятий. Он является знаковым и образцовым проектом сотрудничества двух стран по инициативе "Один пояс, один путь". "С тех пор, как в мае 2015 года Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Беларуси Александр Лукашенко совместно посетили парк, в его строительстве достигнут значительный прогресс и создана для Беларуси хорошая платформа по привлечению иностранных инвестиций, повышению конкурентоспособности продукции и расширению внешней торговли. Обе стороны продемонстрировали истинный смысл взаимовыгодного сотрудничества реальными действиями", - заметил Се Сяоюн.

Конференция состоялась в онлайн- и офлайн-форматах в Республиканском институте китаеведения имени Конфуция Белгосуниверситета. Ее организаторы - БГУ, посольство КНР в Беларуси и общество "Беларусь - Китай".-0-