Секретариат ОДКБ подтвердил проведение видеосаммита по Афганистану

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21 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященная ситуации в Афганистане, состоится 23 августа в режиме видеоконференции, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов."23 августа в режиме видеоконференции запланировано проведение внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ. Сессия пройдет под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона", - отметил пресс-секретарь.Как сообщалось, о планах проведения видеоконференции, чтобы "сверить часы" на фоне ситуации в Афганистане, сообщил сегодня президент России Владимир Путин на встрече в Москве с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.-0-