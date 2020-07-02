Семь человек подали документы для регистрации кандидатами в президенты - ЦИК

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2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек подали документы для регистрации кандидатами в президенты. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА. В сообщении говорится, что в Центризбирком поданы документы для регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико, Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Сергея Черечня. Ранее ЦИК обнародовал сведения о количестве достоверных подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты: у Виктора Бабарико их 165 744, у Андрея Дмитриева - 106 841, у Анны Канопацкой - 146 588, Александра Лукашенко - 1 939 572. У Светланы Тихановской - 104 757 подписей, у Валерия Цепкало - 75 249, у Сергея Черечня - 143 109. Сбор подписей проходил с 21 мая по 19 июня. За это время инициативным группам претендентов на высший государственный пост нужно было заручиться поддержкой не менее 100 тыс. совершеннолетних граждан Беларуси, обладающих избирательным правом. Достоверность подписей избиркомы проверяли в десятидневный срок после сдачи подписных листов. С 20 июня по 4 июля, на этапе выдвижения, потенциальные кандидаты предоставляют в ЦИК необходимые для регистрации документы. Она пройдет с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации. Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.-0- Законодательство не предусматривает перепроверку подписи избирателя по его требованию - ЦИК В Центризбирком поступили многочисленные обращения по результатам проверок территориальными избирательными комиссиями достоверности подписей в поддержку выдвижения кандидатами в президенты некоторых лиц. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!