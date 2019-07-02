2 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко 3 июля вручит верительные грамоты Президенту России Владимиру Путину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

Торжественная церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Вместе с главой диппредставительства Беларуси верительные грамоты вручат также еще 17 вновь прибывших послов иностранных государств: Бразилии, Конго, Сьерра-Леоне, Эфиопии, Никарагуа, Турции, Хорватии, Кыргызстана, Намибии, Мавритании, Афганистана, Греции, Республики Корея, Кипра, Коста-Рики, Сейшельских островов и Ботсваны.

Как правило, церемонии вручения верительных грамот в России проводятся не чаще 2-3 раз в год.-0-