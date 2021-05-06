Семашко: Беларусь и Россия близки к созданию экономической платформы Союзного государства

6 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия сегодня достаточно близки к тому, чтобы создать экономическую платформу Союзного государства. Об этом заявил журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня после церемонии возложения венка от посольства к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

"У Беларуси и России сегодня абсолютное понимание, что нам надо делать, куда двигаться каждому отдельно взятому государству и в целом в рамках Союзного государства, - сказал Владимир Семашко. - Сегодня можно констатировать: мы достаточно близки к тому, чтобы действительно создать экономическую платформу Союзного государства".

Владимир Семашко отметил, что из 28 дорожных карт по углублению интеграции 26 уже согласованы сторонами. "Думаю, что мы подпишем в сентябре - октябре все дорожные карты", - уточнил он. Посол подчеркнул, что стороны не форсируют интеграционные процессы, однако задачи, которые были поставлены в Договоре о создании Союзного государства, остаются.

"Что такое дорожные карты? Это план действий, направлений - единая промышленная политика, единая аграрная политика, создание единого рынка нефти, газа, электроэнергии и так далее - 28 направлений. И в каждом этом направлении надо подвести законодательную базу - и в Беларуси, и в России, и межправсоглашения (подписать. - Прим. БЕЛТА). То есть потом пойдет напряженная работа: формирование нормативной базы. И это займет минимум полгода", - пояснил дипломат.

По его словам, некоторые дорожные карты предполагают подписание не одного межправительственного соглашения, а целого ряда документов - до 10. "Есть шанс, что что-то мы успеем в этом году в нормативной базе подправить и она заработает, что-то перейдет на следующий год, - добавил Владимир Семашко. - Например, самая сложная задача - унификация налогового и таможенного законодательств. Предполагается, что на это уйдет минимум 2-2,5 года".-0-

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